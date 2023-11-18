Бросается в глаза. Певица МакSим забыла свой хит, который знают миллионы россиян?

Фото, видео: Артем Геодакян / ТАСС; 5-tv.ru

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Кое-что интересное было замечено во время последнего выступления певицы.

Певица МакSим минувшим вечером устроила настоящий фурор на фестивале «Новое радио ДВИЖ» в «Депо. Три вокзала». Исполнительница собрала полный зал. Но есть одна деталь, которая не ускользнула от редакции 5-tv.ru.

На кадрах видео можно заметить суфлер с текстами песен, который использует певица. И все бы ничего, если бы не работа технопомощника во время исполнения песни «Знаешь ли ты», которую МакSим исполняла практически на каждом выступлении и которую знают наизусть миллионы россиян.

Неужели МакSим действительно не помнит слова своего хита и была вынуждена прибегнуть к помощи суфлера? На самом деле, маловероятно. Во-первых, в распоряжении 5-tv.ru имеется запись выступления артистки. И на нем заметно, что во время исполнения песни «Знаешь ли ты» ее взгляд на суфлер ни разу не упал — внимание артистки было приковано к зрителям.

Кстати, зрителей на фестивале собралось огромное множество: вместе с МакSим хит «Знаешь ли ты» исполняли около 7,5 тысячи человек. Это просто огромное число посетителей — Crocus City Hall, например, вмещает 6,2 тысячи человек.

Возможно, — и это второй фактор — исполнительница и ее команда просто переживали за выступление и боялись подвести любимого зрителя, ведь после реабилитации в клинике от алкогольной зависимости для МакSим — это третье крупное выступление, она давно не выступала перед большой аудиторией.

В-третьих, применение суфлера могло быть обоснованно тем, что МакSим в последнее время преследует череда неудач, еще и связанных со здоровьем: перенесенный коронавирус, из-за которого она впала в кому, лечение от зависимости. Все это накладывает большой отпечаток на работу мозга, а выступление должно было пройти безупречно, ведь зритель ждет и любит песни артистки.

Кстати, суфлер в последнее время — нормальная практика для топовых артистов на больших концертах, если те хотят, чтобы выступление прошло безупречно. Суфлеры используют артисты самой большой величины, ведь никто не застрахован от досадной ошибки. Это устройство вполне можно назвать новым трендом для певцов, поэтому неудивительно, что такого «помощника» использует и МакSим.

Ранее 5-tv.ru показывал, как певица МакSим выступает после комы и лечения.