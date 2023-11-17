Пролет Ту-160 над Норвежским морем назвали предупреждением для Британии

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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В прессе появление стратегических ракетоносцев и дальних бомбардировщиков ВКС РФ назвали «устрашающим шагом» на фоне конфликта на Украине.

Пролет стратегических ракетоносцев Ту-160 и дальних бомбардировщиков Ту-22м3 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ над Норвежским морем напугал жителей Великобритании с подачи местной прессы. В материале британской газеты Express появление российских самолетов было названо предупреждением Лондону и всему Западу от Москвы, связанным с вооруженным конфликтом на Украине.

«Полет к северу от Британских островов можно рассматривать как устрашающий шаг на фоне продолжающегося конфликта на Украине», — пишут авторы статьи.

Примечательно уточнение, оставленной журналистами в материале: самолеты Ту-160 и Ту-22м3 пролетели над Норвежским морем в связи со стандартными учениями. Такие Министерство обороны Рф проводит регулярно. При этом подчеркивается, что военные действия в Восточной Европе являются фактором напряжения в политических отношениях между Россией и западными государствами.

Российское Минобороны, стоит также отметить, публиковало информацию об «устрашающих» британцев учениях. Сообщалось, что воздушные судна Ту-160 и Ту-22м3 совершили успешные полеты продолжительностью до 13 чесов в небе над Черным, Баренцевым и Норвежским морями. Представители ведомства также поясняли, что учения состоялись строго согласно международным правилам использования воздушного пространства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об успехах истребительной авиации ВКС РФ в зоне проведения спецоперации.