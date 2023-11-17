Путин: Франция может подать заявку на вступление в БРИКС
Денис Птицын 56 0
Фото, видео: Сергей Бобылев / ТАСС; 5-tv.ru
Российский лидер пообещал, что ее обязательно рассмотрят.
Президент России Владимиру Путин во время дискуссии в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума затронул тему вступления Франции в БРИКС. Он отметил, что у европейской страны есть шансы войти в состав организации.
«Что касается участия Франции в работе БРИКС, пожалуйста, если Франция пожелает, может оставить заявку, мы рассмотрим», — сказал Путин.
Глава РФ напомнил, что Россия в 2024 году председательствует в организации и обязательно вынесет на обсуждение этот вопрос с коллегами, если понадобится.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как расширение БРИКС поменяет ситуацию на Востоке.