Путин: Франция может подать заявку на вступление в БРИКС

Фото, видео: Сергей Бобылев / ТАСС; 5-tv.ru

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Российский лидер пообещал, что ее обязательно рассмотрят.

Президент России Владимиру Путин во время дискуссии в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума затронул тему вступления Франции в БРИКС. Он отметил, что у европейской страны есть шансы войти в состав организации.

«Что касается участия Франции в работе БРИКС, пожалуйста, если Франция пожелает, может оставить заявку, мы рассмотрим», — сказал Путин.

Глава РФ напомнил, что Россия в 2024 году председательствует в организации и обязательно вынесет на обсуждение этот вопрос с коллегами, если понадобится.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как расширение БРИКС поменяет ситуацию на Востоке.