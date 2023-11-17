«Как мясо»: Путин заявил о недопустимости деления людей на категории

Путин заявил о недопустимости деления людей на первый и второй сорт

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Так в человеческом обществе происходить не должно. К сожалению, некоторые страны Запада это забывают.

Недопустимо делить людей на первый и второй сорт. Это не должно происходить в человеческом обществе. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках пленарного заседания на IX Петербургском культурном форуме.

Деление людей на первый и второй сорт. Как мясо. Мясо первого сорта, второго сорта. Так в человеческом обществе быть не должно. Это неестественно», — заявил президент.

Лидер Российской Федерации также отметил, что наша страна не собирается закрывать окно в Европу. Дело в том, что у нас конфликт не с европейским народом, а с его элитами.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Песков рассказал о будущем России и следующем лидере.