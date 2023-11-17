Итоги года: в Москве прошел рекламный форум

Фото, видео: 5-tv.ru

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Рынок PR показал свою устойчивость.

Ведущие эксперты медиабизнеса собрались сегодня в Москве на главной сессии Национального рекламного форума, чтобы оценить, как Россия адаптировалась к санкциям, и какой еще рост может показать отрасль.

По мнению игроков рынка, уход крупнейших международных брендов с российского экономического поля, стал мощным толчком для развития рекламного бизнеса. А телевидение по-прежнему остается самой эффективной площадкой.

«Телевизионный рынок за последние несколько лет демонстрирует, я бы сказала, уникальную устойчивость. И, конечно, это происходит благодаря любви зрителя и уважения, доверия со стороны рекламодателя. Потому что телевидение остается самым охватным медиа в стране и самым эффективным рекламным носителем в стране. Нам очень приятно, что и зрители, и рекламодатели это видят, доверяют нам как деньги, так и свои сердца», — с таким заявлением выступила генеральный директор Национальной Медиа Группы (НМГ) Светлана Баланова.

Ожидаемого оттока рекламодателей не случилось, наоборот, выросла конкуренция между игроками, при увеличении числа аудитории. Все это благодаря новым условиям развития медиа-сферы. Только холдинг «Национальная Медиа Группа», в который также входит наш канал, представил в этом году сразу несколько успешных проектов.