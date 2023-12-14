«Люди почувствовали энергию»: Зара назвала свой сольник музыкальным спектаклем

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru

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Подготовка к выступлению в Крокус Сити Холле заняла целый год.

Заслуженная артистка России Зара назвала свой концерт, который прошел 16 ноября в Крокус Сити Холле, музыкальным спектаклем. Сольник стал подарком певицы как ее преданным поклонникам, так и ей самой к юбилею. В июле Зара отметила свое 40-летие. Эмоциями сразу после выступления артистка эксклюзивно поделилась с корреспондентом 5-tv.ru.

«Это мой первый концерт в Крокус Сити Холле. Я была счастлива, что зрители пришли, что зал был полон, что все, что я задумала, оно свершилось, и люди почувствовали мою энергию. Я счастлива, что они так тепло меня принимали», — делится певица.

По признанию Зары, подготовка к столь масштабному событию заняла целый год. За это время ей пришлось сменить двух режиссером, и лишь с третьим — с Максимом Мартыновым — удалось сойтись в едином видении концепции мероприятия. Концерт Зары охватил разножанровые композиции разных периодов творческого пути артистки: была представлена и этническая музыка, и эстрадные песни, и романсы.

«Безусловно, этот концерт можно назвать музыкальным спектаклем. Мы говорили о любви и о разных ее проявлениях. Любовь бывает такой, бывает другой. Любовь согревает, побуждает, а бывает, что она вызывает абсолютно другие эмоции, хочется скорее все сжечь, перелистнуть страницу и идти вперед. Но какая бы не была любовь, ее хочется и нужно попытаться обязательно сохранить», — рассказывает певица.

За все выступление артистка успела сменить пять образов. Открыв концерт композицией «Все начинается с любви» на стихи Роберта Рождественского, певица появилась перед публикой в светлом наряде, тем самым олицетворив чистоту и непорочность столь глубокого чувства. Второй блок был драматическим, поэтому Зара сменила свой образ на облегающее черное платье-русалка. Этнические композиции певица уже исполняла в соответствующем золотом одеянии от модного дома Валентина Юдашкина. Многим полюбившиеся эстрадные хиты артистка спела в платье трендового цвета — серебряном. В финале концерта Зара появилась уже в красном платье, больше напоминающем лепесток розы — королевы цветов.

«Удивительно, я вам честно могу сказать, все прошло безукоризненно. Был очень приятный момент, когда я вышла в зал, я должна была успеть дойти до сцены, но благодарный зритель не позволил мне это сделать, и все меня обнимали, целовали, дарили цветы! Это огромное счастье!» — эмоционально отреагировала певица.

Как отмечает Зара, все подаренные цветы она забирает домой, которыми не может просто так пренебречь, ведь в них люди вложили частицу своей души.

«Я понимаю, что они купили не только билет, но еще потратили деньги на цветы. В наше время очень непростое это много значит для меня», — объясняет заслуженная артистка России.

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