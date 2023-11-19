🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 ноября, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: удачный день для любой деятельности. Это подходящий период для новых начинаний и проектов. Хорошее время для решения сложных рабочих вопросов.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 19 ноября, шестые лунные сутки – удачный день для любой деятельности. Это подходящий период для новых начинаний и проектов. Хорошее время для решения сложных рабочих вопросов. День идеально подходит для смены места работы, разговора с начальством. Можно заниматься любыми мелкими делами по дому.

♈ Овны

Очень важно сегодня обратить внимание на даже мелкие перемены. Совсем скоро они будут крупнее, и вам придется под них подстраиваться. Поэтому думайте наперед и быстрее действуйте. От всего нового в этот день лучше отказываться — вряд ли это закончится позитивно. А вот на личном фронте стоит больше слушать — так вы станете ближе ко второй половинке.

Космический совет: избегайте крупных трат.

♉ Тельцы

В вашей жизни многое меняется, и далеко не в лучшую сторону. Но не стоит злиться — так Вселенная проверяет ваши нервы на прочность. Помните, что сейчас все может казаться ужасным, но через пару дней вы и не вспомните того, что сегодня вас так волнует. Также звезды советуют плыть по течению и не высказывать свое мнение лишний раз — так вы сможете получить интересное предложение и сохранить важные связи.

Космический совет: сходите на фитнес.

♊ Близнецы

Сегодня несправедливость будет чувствоваться особенно ярко. Но не стоит драматизировать, лучше искать другие подходы и разглядывать позитивные вещи в негативном окружении. Тем более, что звезды говорят — уже через пару дней эти проблемы не будут выглядеть такими страшными. А вот если в вашей жизни раз за разом проигрывается один и тот же сценарий, стоит задуматься, чего же от вас хотят звезды и как это осуществить.

Космический совет: придерживайтесь своей правды.

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♋ Раки

Откровенничайте осторожнее: сегодня разговоры начистоту могут как укрепить отношения, так и испортить. Но это отличная возможность проверить, какие люди вам подходят, а какие — нет. А вот с финансами рисковать не стоит — не вкладывайтесь и не делайте крупных покупок, чтобы не потратить крупненькую сумму впустую. Также не нужно в этот день гнуть свою линию, лучше искать компромиссы.

Космический совет: освойте новое хобби.

♌ Львы

Отличный день для того, чтобы отдохнуть. Поэтому быстрее заканчивайте дела и идите весело проводить время с друзьями или семьей. Только одна поправочка — отдых должен быть и активным, и интересным, чтобы вы смогли перезагрузиться и сбросить стресс. А вот реализовывать сегодня новые планы не стоит — ваша идея может забуксовать на самом первом этапе, что, конечно же, ударит по вашей самооценке.

Космический совет: не сутетитесь.

♍ Девы

Энергии, эмоций и сил — сегодня у вас всего навалом. И стоит распределить их правильно, чтобы всего успеть и даже провести вечер добро и весело. Полезно в этот день отстаивать свои личные границы и свое мнение — иначе позже вам сядут на шею и свесят ножки. Осторожнее делайте выбор — можете совершить фатальную ошибку, которую будет ну очень сложно исправить.

Космический совет: не откровенничайте с незнакомцами.

♎ Весы

Смотрите по сторонам — сегодня вы увидите сразу несколько шансов изменить свою жизнь. Только не тормозите, ведь у каждого из них есть свой срок годности. Также полезно сейчас заниматься тем, что вам нравится, что вдохновляет и поднимает настроение. А скучные и сложные задачи лучше переложить на другой день. Кроме того, стоит активнее общаться с незнакомцами — кто-то может сделать вам головокружительно предложение.

Космический совет: прислушайтесь к окружающим.

♏ Скорпионы

Сегодня очень важно заниматься тем, что вам нравится, тем, что придает сил и поднимает настроение. А все сложные и неинтересные задачи лучше переложить на другой день. Также отложить стоит и принятие решений — ответ в этот день может испортить ваше будущее. Кроме того, полезно общаться с незнакомцами — сейчас вы можете познакомиться с очень интересными людьми.

Космический совет: откройтесь к новым знакомствам.

♐ Стрельцы

Переманивать на свою сторону нужно правильно — либо чем-то вкусненьким, либо аргументами. Поэтому продумайте вашу стратегию заранее, чтобы человек не зря доверился вам. Также не стоит совершаться что-то под натиском эмоций — так вы только наломаете дров. А еще сегодня не стоит браться за все разом, лучше сконцентрироваться на чем-то одном — это принесет заметный результат.

Космический совет: отложите все дела.

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♑ Козероги

В такой нестабильный день не стоит браться за что-то новое — скорее всего, вы не сможете довести дела до конца. Вообще, настроение сегодня будет меняться со скоростью света — как ваше, так и окружающих. Поэтому будьте осторожнее в разговорах и считайте до десяти, когда сами захотите вспылить. А вот с проблемами сейчас придется бороться всеми возможными способами — искать компромиссы, альтернативные решения и просить о помощи.

Космический совет: сосредоточьтесь на любовной сфере.

♒ Водолеи

Сегодня проблемы и неприятности будут толкать вас в правильную сторону — в ту, где вам придется измениться и начать расти над собой. Не бойтесь этих внутренних перемен — в будущем они принесут вам много всего хорошего. Также этот день может порадовать вас интересными знакомствами, неожиданными предложениями и морем улыбок. Кстати, очень важно улыбаться всем в ответ — это поднимает настроение.

Космический совет: займитесь самообразованием.

♊ Рыбы

Сегодня в вашей жизни кипят страсти — и это мы не о любовных. Но несмотря на все проблемы и нервы, стоит придерживаться своего плана на день и не пропускать мероприятия, встречаться с теми, с кем договорились и заканчивать достойно свой рабочий день. Также полезно сейчас отчетливо говорить «нет», если вас упрашивают сделать то, что вам не хочется.

Космический совет: побалуйте себя новой покупкой.

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