Российские войска нанесли 24 групповых удара по целям ВСУ за неделю

Фото: www.globallookpress.com / Alexei Nikolsky

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Успешно в зоне спецоперации на Украине поражены, в том числе, склады, военная техника и центры подготовки боевиков.

Российские силы нанесли 24 групповых удара высокоточным оружием по целям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в течение недели. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что удары были нанесены в период с 11 по 17 ноября. В результате поражены передовые пункты управления и места размещения командного состава оперативно-тактической группы «Лиман», оперативно-стратегической группировки войск «Хортица», а также пункты временной дислокации боевиков нацформирований «Азов»* и «Правый сектор»**.

«Кроме того, успешно поражались артиллерийские арсеналы, склады вооружения, военной техники и горюче-смазочных материалов, аэродромная инфраструктура, а также центр подготовки снайперов и инженерного состава ВСУ», — добавил Конашенков.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский признал, что его армии придется отступать в зоне конфликта с Россией.

* — запрещенная в РФ террористическая организация.

** — экстремистская организация, запрещена в РФ.