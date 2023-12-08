Много энергии: на показе фильма «Дворец» звезды поделились новогодними традициями

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru

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Александр Петров с годами не потерял веру в Деда Мороза.

В Москве состоялся закрытый показ новогоднего фильма «Дворец» польско-французского кинорежиссера Романа Полански, где одну из ролей сыграл востребованный российский актер Александр Петров. На премьере звезды отечественного шоу-бизнеса вспомнили о своих новогодних традициях и поделились ими в эксклюзивном разговоре с корреспондентом 5-tv.ru.

Действие самой кинокартины «Дворец» проходит 31 декабря 1999 года в шикарном швейцарском отеле. Посетители-миллионеры готовятся к празднованию Нового года, открывающего новое тысячелетие. И вот наступает долгожданная ночь, обнажающая пороки и странности богатых и знаменитых.

По признанию Леонида Ярмольника, сам он не помнит, как праздновал свой Новый 2000 год.

«Еще внуков не было! Сейчас лучше встречать!» — признался артист.

Ярмольник предпочитает в кругу семьи отмечать Новый год, который, как подчеркивает актер, с возрастом стал все чаще и чаще сменять прошедший.

«Елку ставим за несколько дней, шампанское пьем, икру едим и что-нибудь еще вкусненькое. С тех пор, как появились внуки, это больше праздник для детей, чем для взрослых», — рассказывает Ярмольник.

А бывший супруг Полины Гагариной, фотограф Дмитрий Исхаков, признался, что он может встретить Новый год как в кругу семьи, так и в компании друзей. Это уже зависит от его настроения.

«Я не создал ни одной традиции сам и не очень следую, наверное, каким-то новогодним… Пожалуй, что лишь включить телевизор раз в году, который стоит обычно выключенный, и посмотреть хотя бы на фоне какое-нибудь кино. „Иван Васильевич меняет профессию“, „Ирония судьбы, или С легким паром!“. <…> Все эти фильмы уже видели миллион раз, но почему-то для нас, для людей моего возраста, они остаются все еще какими-то ламповыми и очень теплыми», — делится Исхаков.

Для звезды вечера Александра Петрова, вышедшего на красную дорожку со своей молодой женой, неизменная новогодняя традиция — это вера в Деда Мороза. Лучшим его подарком на Новый год была видеокамера, на покупку которой его родители потратили свои последние деньги, желая порадовать ребенка.

«Я потом снимал весь праздник с друзьями, много чего снимал. Поэтому маме с папой, конечно, большое за это спасибо», — вспоминает артист.

На данный момент показ зарубежной картины в России — это целое событие, а игра в ней российского актера — так тем более! Несмотря на предрассудки, по признанию Петрова, на съемочной площадке никто не обращал внимание на его национальную принадлежность. Взаимодействие же с командой происходило на английском языке. Самого же Романа Полански российский актер назвал примером для подражания.

«В нем очень много энергии до сих пор! Это так круто! Мне так понравилось! <…> Говорить на английском, итальянском, французском, русском, польском, переходя с одного на другой, и неважно, как и что! В 89 лет снимать кино, будучи обладателем премии „Оскар“ и всех премий мира! Мне кажется, это классно», — отмечает Петров.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Александр Петров наконец вышел в свет с молодой женой.