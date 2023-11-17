Фото: 50.мвд.рф Сайт главного управления МВД России по Московской области; 5-tv.ru

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Индекс доверия граждан к ней оказался самым высоким.

Победителем конкурса «Народный участковый -2023» стала сотрудница МВД из Калужской области Юлия Андреева. Как пишет KP.RU, по итогам голосования именно она стала лидером в вопросе доверия граждан.

«Самый высокий индекс доверия граждан оказался у старшего участкового уполномоченного полиции Отдела МВД России по Жуковскому району Калужской области майора полиции Юлии Андреевой», — пишет издание.

Победительнице присвоено специальное звание — подполковник полиции. Также за победу в конкурсе она получила статуэтку, нагрудный знак и внедорожник УАЗ «Патриот».

Второе место в конкурсе занял старший участковый уполномоченный полиции Отделения МВД России по Шурышкарскому району Ямало-Ненецкого автономного округа майор полиции Муслим Адылгериев.

Третье место досталось участковому уполномоченному полиции Межмуниципального отдела МВД России «Советский» Кировской области капитану полиции Руслану Абдулаеву.

Им вручили ведомственные медали «За доблесть в службе», почетные грамоты и ценные подарки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в МВД России прошел международный творческий конкурс «Щит и перо — 2023».