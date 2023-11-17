Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Миланы из Свердловской области

Фото, видео: 5-tv.ru

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Проблемы с дыханием и бронхами у Миланы — следствие тяжелого порока сердца. Борьба с ним началась с первых мгновений жизни.

Сегодня мы подводим итоги нашей традиционной акции День Добрых дел! Накануне мы рассказали историю семилетней Миланы из Свердловской области. У девочки врожденный порок сердца и проблемы с дыханием.

Ей нужна дорогостоящая операция, а семье ребенка не хватает на нее одного миллиона и 100 тысяч рублей.

Благодаря вам, зрителям Пятого канала, удалось собрать даже больше. За сутки вы перечислили три миллиона 792 тысячи 758 рублей. Спасибо вам за отзывчивость.