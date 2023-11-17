Намек Западу: в Британии напряглись из-за оружия РФ, поражающего цели за полчаса

Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

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Эта ракета может развить скорость в десятки тысяч километров в час.

Российский ракетный комплекс «Авангард» может быть запущен из-за пределов земной атмосферы. Об этом сообщает британское издание Daily Express.

«Ракета, которую Путин описывал как „метеорит“, может быть запущена из-за пределов земной атмосферы и поразить несколько целей в любой точке мира менее чем за 30 минут», — говорится в статье.

Российский комплекс «Авангард» может развить скорость в десятки тысяч километров в час. Это оружие считается единственным в своем роде.

Ракеты «Авангард» заступили на боевое дежурство в Оренбургской области в конце октября. Это гиперзвуковое оружие способно усилить боевую мощь стратегических ядерных сил России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Х-31 позволят уничтожить боевиков в порту Одессы. Как объяснил военный эксперт Юрий Кнутов, достаточно одной ракеты, чтобы вывести из строя зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) противника.