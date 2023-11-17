«Прекрасное изобретение»: Песков рассказал, каким телефоном пользуется

Фото: www.globallookpress.com / Karl-Josef Hildenbrand

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Как представитель Кремля аргументировал свой выбор смартфона?

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по-прежнему пользуется айфоном (iPhone). Об этом он рассказал в интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360».

«Согласитесь, что айфон — это прекрасное изобретение. И операционная система IOS — это то, что мы пока не смогли сделать у себя», — добавил он.

Представитель Кремля подчеркнул, что кто-то в администрации президента продолжает пользоваться продукцией Apple, а кто-то отказался от айфонов. Сам же Песков относится к первой категории людей. И тем не менее не стоит забывать, что система IOS уязвима с точки зрения безопасности.

«Мы должны при этом помнить, это система совершенная для них, но не для нас, потому она уязвима с точки зрения обеспечения безопасности и, как мы говорим, сохранности персональных данных», — напомнил он.

Напомним, компании Apple прекратила обновление российской и белорусской версий сайта в марте 2022 года, объявив о приостановке официальных продаж гаджетов в России. Вместе с тем весь российский офис компании переехал в Дубай. А в начале октября официальный сайт Apple прекратил работу в России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Песков рассказал о будущем России и следующем лидере.