Службе участковых уполномоченных полиции в России исполнилось 100 лет

Фото, видео: Ахметов Вадим / ТАСС; 5-tv.ru

Отменять или упразднять ее не собираются, потому что без нее никуда в деле охраны порядка.

Они могут утихомирить буяна и знают всех жителей района в лицо. Участковые уполномоченные полиции сегодня отмечают профессиональный праздник — службе исполняется 100 лет.

Чаще всего поводом для обращения к ним служат бытовые конфликты, семейные ссоры и хулиганство. Но иногда участковым приходится решать и вовсе нетипичные задачи — в этом убедился корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Пять тысяч человек на участке, и к каждому нужен индивидуальный подход. Некоторых нужно уговаривать, чтобы открыли дверь.

Тверской район — обитель благополучия, но и здесь есть зоны особого внимания. Первый визит — к призывнику, которого заждались в армии.

— Когда в последний раз в военкомате были?

— Давно.

А в это время на противоположном конце страны, в Якутии, у другого участкового уполномоченного полиции совсем иные проблемы. Лейтенанту полиции Артуру Егизарову пришлось возглавить операцию по спасению живого лося.

«Находился в очень слабом состоянии, еле передвигался. Я здесь остановился, вышел, осмотрелся, потому что обычно всегда теленок должен находиться рядом с матерью. И вот, получается, в лесном массиве где-то пятнадцать-двадцать метров отсюда я заметил свежие следы крови», — сообщил он.

Маму лосенка съел медведь, и участковый спасает не только детеныша, но и самого себя от хищного зверя. А затем на личном автомобиле везет его в зоосад.

Кстати, передвижение на колесах свойственно только деревенским участковым. В Москве все по-другому — большую часть жизни полицейские проводят в пеших прогулках.

«У Владимира Юрьевича есть шагомер, но он его давно не использует. Потому что все равно бесполезно считать, сколько метров и сколько километров пройдено за рабочий день. В здоровом теле здоровый дух», — дополнил корреспондент.

Отношение ко всем гражданам подчеркнуто вежливое. Даже к тем, кто когда-то преступил закон. Вот этот мужчина отсидел 17 лет и находится под надзором. Но участковый общается с ним как с добрым соседом.

— Образцовый участковый, можно сказать.

— Льстите!

— Да почему нет? Бывает и хуже. Я просто знаю, что кто возвращается и к ним отношение несколько другое.

А в этом доме — сплошь благополучные жильцы. И многие — с хорошей памятью, помнят всех участковых с 1938 года.

«А вот там, где я жила, на Большой Грузинской, там был один, который в каждое окно стучал и говорил: „Ваш ребенок там в коляске зашевелился!“ Вот такой был участковый у нас!» — поделилась жительница Тверского района Елена Чернякова.

Хоть за ребенком, хоть за лосенком присмотрит представитель полиции. Такова служба, которой сегодня исполнилось 100 лет. Отменять или упразднять ее не собираются, потому что без нее никуда в деле охраны порядка.