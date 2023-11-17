За несколько месяцев до развода Мария и Павел Погребняк разъехались

Фото: Вова Жабриков / ТАСС

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Супруги прожили вместе 17 лет и воспитали троих детей. Что стало причиной разлада?

Мария и Павел Погребняк развелись спустя 17 лет совместной жизни. Слухи об этом начали появляться еще весной, однако официальное заявление от блогера поступило лишь летом. Что стало причиной развода такой крепкой пары, пишет StarHit.ru.

Погребняк участвовала в проекте, после съемок которого с мужем начались проблемы. По словам источника, супруги много скандалили и в конце концов разъехались.

В июле Мария подала в суд, чтобы установить размер алиментов, а в сентябре их с Павлом развели. При этом блогер уверяет, что осталась с мужем в прекрасных дружеских отношениях, помня о том, что они — родители.

Есть мнение, что Погребняк сама ушла от мужа к другому — уже в июне она вышла в свет с бизнесменом Игорем Головинским, в июле слетала с ним в Италию, а после развода и вовсе в Париж.

Девушка прожила с футболистом Павлом Погребняком около 17 лет, родив ему троих детей. Однако весной этого года стали появляться слухи об их разводе, лишь летом блогер подтвердила расставание с мужем.

О причинах развода Мария Погребняк особо не распространяется, чтобы, по ее признанию, не травмировать психику детей. Павел тоже не комментирует новость о расставании.

По молодости супругов возникала тяжелая ситуация. Тогда карьера спортсмена стала резко набирать обороты. На тот момент Павлу было лишь 23 года. Популярность футболиста породила внимание поклонниц. Погребняк стала переживать за это, вдруг мужчину уведут. Ревность дошла до того, что она начала буквально контролировать каждый шаг любимого. Но вскоре поняла — такое поведение ни к чему хорошему не приведет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Мария Погребняк показала своего нового возлюбленного.