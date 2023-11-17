«Точка сбора»: пленный рассказал, как наемники ВСУ спасаются от ударов ВС РФ

Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan

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На стороне киевского режима боевые действия ведут наемники, в том числе, из США и Великобритании.

Иностранные боевики из «второго интернационального легиона обороны Украины» живут в Славянске на съемных квартирах, опасаясь российских ракетных ударов. Об этом рассказал пленный грузинский наемник Георгий Чубетидзе в беседе с РИА Новости.

«В Славянске мы снимали квартиру. Ну, смотря какая квартира — если большая, могут жить четверо», — сказал он.

Сам Чубетидзе служил в звании младшего сержанта в украинском легионе, где есть две роты — «Альфа» и «Чарли». В первую входят выходцы из ближнего зарубежья, а во вторую — боевики из Франции, США, Великобритании, Бразилии и других стран, которым нужен переводчик. Причем наемники из «Чарли» имеют опыт боевых действий на Ближнем Востоке и в Средней Азии.

Наемников размещают на съемных квартирах из-за опасений располагать весь личный состав в одном месте, поскольку ВС РФ могут ударить по помещению. Поэтому назначаются случайные места и незадолго до поселения.

«Наверное, командир боится бомбежки… Когда он решает, где, создает точку сбора сразу», — добавил Чубетидзе.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на пустые военные склады из-за войны в Газе.