Тик-Ток войска: почему в зоне СВО чаще гибнут и дезертируют наемники из Бразилии
В зоне СВО чаще гибнут и бегут наемники из Бразилии
Фото: www.globallookpress.com / Marcus Brandt
Как они заработали себе такую плохую репутацию?
Бразильские наемники в зоне спецоперации считаются самыми ненадежными — они мало работают и совершают много преступлений. Как пишет aif.ru, 16 ноября был убит военный Джулио Сезар, участник Французского иностранного легиона, которому было запрещено отправляться на Украину.
А бразильцы из «Пель Апокалипсис» заслужили себе неоднозначную репутацию на Украине, так как главным оружием этих наемников является телефон. Их соцсети полны кадров на фоне разбитой техники в полном снаряжении и солнцезащитных очках.
В списках новобранцев «Интернационального легиона» из 510 наемников можно насчитать 60 бразильцев. Больше было поставлено только из США — 70 человек.
«В нацбатальоне „Карпатская Сечь“ я работал со многими колумбийцами и бразильцами, а также со многими людьми из Южной Америки. Многие из них приезжают на короткий период за деньгами, а затем возвращаются домой. Или погибают в бою», — отметил бывший наемник, перешедший на сторону России, Джон Макинтайр.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как два грузинских наемника ВСУ сдались в плен войскам РФ.