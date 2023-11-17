«Сборники цитат»: группу «На-На» обвинили в воровстве хита «Фаина»

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

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У кого популярный коллектив мог подслушать эту музыку?

Главный хит группы «На-На» под названием «Фаина» хранит один большой секрет. Как рассказал музыкальный критик Олег Кармунин, песня была украдена у другого артиста.

«Рефрен „Фаины“ подслушан у турецкой певицы Сезен Аксу. Песня так и называется — „Şinanay“. В недавних интервью Бари Алибасов говорил, что так и задумывалось. С певицей он давно знаком и это был чуть ли не совместный их проект», — рассказал он в очередном выпуске своего YouTube-шоу.

Однако, отметил Кармунин, на пластинке 1992 года авторами музыки указаны Бари Алибасов и Андрей Потемкин. А вот имени самой певицы нет, лишь маленькая подпись: «Цитата из турецкой песни».

«Что это за песня, кто ее автор, не сообщается. Так раньше цитировали в русской попсе. Думаю, что многие песни в нашей музыке — сборники цитат», — возмутился критик.

Группа «На-На» была основана в 1989 году продюсером Бари Алибасовым. Первыми солистами были Левкин, Юрин и Соколов, а самые популярные хиты состава — «Фаина», «Нанайка» и «Шляпа».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как экс-участник «На-на» уходил от Алибасова.