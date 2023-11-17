Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Официальный Киев кладет средства из западного «кармана», считая, что конфликт уже закончен.

Киевские чиновники считают, что конфликт с Россией близится к завершению, и поэтому напоследок воруют столько денег из бюджета, сколько смогут. Об этом заявил украинский политик Сергей Гайдай в интервью Youtube-каналу Politeka Online.

«Они гуляют свадьбы на миллионы долларов, с тортами до неба, покупают дорогие иномарки, прозябают в ресторанах в Киеве. Они увеличивают себе содержание в новом госбюджете», — сообщил он.

Гайдай добавил, что большинство чиновников на Украине не попали под сокращение, чем и воспользовались, увеличивая себе зарплаты.

Политик также считает, что у Украины нет никаких шансов в конфликте с Россией, особенно когда «коллективный Запад» начал «перекрывать кислород», снижая поставки денег и вооружения.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными задачами являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер отметил, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

Властей ЛНР и ДНР обратились к Москве за помощью. Владимир Путин принял решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и начали поставлять киевскому режиму денежные средства и вооружение, чем фактически объявили РФ войну.

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