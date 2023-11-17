«Никогда не был»: почему Григорий Лепс не пришел на премьеру дочери-актрисы

Фото, видео: Вячеслав Прокофьев / ТАСС; 5-tv.ru

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Музыкант пропустил премьеру спектакля с ее участием.

Народный артист Российской Федерации Григорий Лепс оценил актерские таланты своей дочери Инги. Своим мнением исполнитель поделился в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на гала-концерте, посвященном столетию известного композитора Исаака Шварца.

«Неплохие. Но у нее образование не совсем актерское. Актерское образование у нее второстепенное. Муж у нее довольно известный театральный деятель. Он ставит спектакли и занимается этим профессионально довольно давно, и у него это неплохо получается, насколько я слышал», — отметил Лепс.

Он также добавил, что никогда не был на его постановках, но хочет сходить. Не смог Лепс посетить и премьеру спектакля с участием дочери, так как был занят.

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Кроме того, артист признался, что Инга прекрасно разбирается в современной живописи. Лепс даже платит ей за это зарплату.

Ранее 5-tv.ru сообщал, сможет ли внебрачный сын Лепса претендовать на наследство звезды.