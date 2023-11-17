У певицы Алсу обнаружили татуировку в неожиданном месте

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Полностью разглядеть тату не удалось.

Заслуженная артистка РФ Алсу на днях посетила вечеринку по случаю дня рождения Юлии Ковальчук. На праздник знаменитость пришла в широких черных брюках палаццо и топе с вырезами на талии. И этот наряд раскрыл один из неожиданных секретов певицы.

Оказалось, что у исполнительницы есть татуировка, о которой раньше не знали. На это обратили внимание журналисты издания 7Дней.ru.

На фото, опубликованных с мероприятия, заметна татуировка — она находится у Алсу чуть ниже груди. На коже певицы — тату в виде какой-то надписи, но что за слова исполнительница увековечила на себе, разобрать невозможно. Примечательно, что поклонники знали только об одном рисунке на теле Алсу: еще на заре карьеры певица набила на пояснице купидона.

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