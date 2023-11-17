Интервьюеру Путина Хуберту Зайпелю грозит суд в Германии

Фото: www.globallookpress.com / Eventpress Stauffenberg

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Мужчину обвиняют в получении денег от российского бизнесмена.

Немецкому журналисту Хуберту Зайпелю, который в 2014 году снял документальный фильм о России, а также взял интервью у Владимира Путина, грозит судебное разбирательство. По информации журнала Der Spiegel, мужчина получал гонорары через офшорную фирму российского предпринимателя.

Зайпель, который несколько раз брал интервью у российского президента для телеканала NDR, признал факт знакомства с представителем российского бизнеса, когда его спросили об этом.

Однако, по словам Зайпеля, бизнесмен, который попал под западные санкции, не имел никакого влияния на содержание книг. Издатель, а также NDR заявили, что ничего не знали о финансовой поддержке журналиста.

«Есть подозрение, что нас, а значит, и нашу аудиторию, намеренно обманули. Сейчас мы изучаем этот вопрос и рассматриваем возможность подачи иска в суд. Мы тщательно проанализируем процессы, связанные с заказом и реализацией фильмов, которые Хуберт Зайпель снял для NDR», — заявил директор NDR Йоахим Кнут.

Владимир Путин и немецкий журналист Хуберт Зайпель во время презентации книги «Путин: логика власти», 2016 г. Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

В 2015 году вышла биография книга журналиста «Путин: Логика власти». За ней в 2021 году последовала книга «Власть Путина. Зачем Европе Россия». Обе книги были опубликованы гамбургским издательством Hoffmann und Campe.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин обсудил с представителями бизнеса актуальные вопросы экономики. Во время беседы речь пошла про перевод российских компаний из-за рубежа.