ФСБ задержала в Благовещенске иностранца, переводившего деньги террористам

Фото, видео: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Мужчина поддерживал финансово запрещенную в РФ террористическую организацию.

В Благовещенске ФСБ задержала иностранного гражданина. По данным следствия, он переводил деньги организации, которая в России признана террористической.

Подозреваемому уже избрали меру пресечения. Суда он будет ждать в следственном изоляторе. По статье «Финансирование терроризма» мужчине грозит до 15 лет колонии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что под Тюменью ФСБ пресекли сбор и передачу секретных сведений для украинских спецслужб.

Сотрудники ФСБ задержали жителя Тюменской области, работавшего на Украину. В частности, россиянин собирал и передавал украинским спецслужбам секретные сведения о военных объектах, расположенных в регионе.