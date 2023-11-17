МВД объявило в розыск бывших украинских политиков Пашинского и Дещицу

Фото: Река Александр / ТАСС

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Их обвиняют в тяжких преступлениях.

Бывший исполняющий обязанности главы Администрации президента Украины Сергей Пашинский, а также исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Дещица были объявлены в розыск МВД России. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

В базе отмечается, что их разыскивают по статье УК РФ. В начале ноября нескольким высокопоставленным украинским политикам были предъявлены заочные обвинения. В СК заявили, что представители руководства Украины приняли решение о проведении «антитеррористической операции» на юго-востоке страны. Из-за этого в 2014–2016 годах были убиты или ранены почти полторы тысячи человек, а также уничтожены или повреждены около 350 гражданских объектов.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что МВД объявило в розыск бывшего секретаря Совета национальной обороны и безопасности (СНБО) Украины Андрея Парубия. Статья, по которой его обвиняют, не уточняется. Известно, что он замешан в преступлениях, из-за которых пострадало мирное население Донбасса.