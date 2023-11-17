Пустые карманы вместо Кипра: в Петербурге вскрыли схему мошенничества с турпутевками

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Кассин; 5-tv.ru

Турфирма, которая обманула порядка 30 человек, стремительно «самоликвидировалась» после первого же обращения в полицию.

Некоторые жители Петербурга сейчас рискуют подсесть на серьезные препараты для сердца. Они стали жертвами недобросовестных турагентов. Вместо обещанного вылета в теплые страны получили холодную российскую зиму и пустые карманы. Корреспондент «Известий» Диана Чуприна решила провести собственное расследование и найти мошенников.

Вместо долгожданного отпуска семья Бойцовых несколько месяцев обивала пороги городских судов. Отдых на Кипре Татьяна планировала провести вместе с дочерью. В небольшом офисе ее подкупили низкими ценами, набор документов казался исчерпывающим — страховка, квитанция об оплате и даже возможность выбрать места в самолете.

Но вылет так и не состоялся. Причиной срыва путешествия — как заверили в турфирме — стали коронавирусные ограничения. Менеджер Екатерина предложила оставить деньги на депозите, Сначала Татьяну это устроило. Потом решила не оставлять деньги в подвешенном состоянии и попросила вернуть их. Но менеджеры, по словам женщины, бесконечно оттягивали момент.

«Она то болеет, то она в командировке, то она общается с руководством. И все время она меня постоянно кормила завтраками», — жалуется пострадавшая женщина.

Татьяна обратилась в полицию. Турагент стала просить отозвать заявление. Дело дошло до суда, который постановил вернуть ей 280 тысяч рублей. Но исполнять решение суда в туркомпании не спешили. Долг перешел к приставам, которые смогли взыскать с должника лишь 59 тысяч. Брать больше нечего и не у кого. TFG в процессе ликвидации.

Мы провели собственное расследование. Раньше в этом офисе располагалась турфирма TFG, куда люди приходили, чтобы купить путевки. Вносили предоплату, кто-то оплачивал счет полностью. Накануне вылета рейс неожиданно переносили или вовсе отменяли якобы из-за коронавируса. В итоге 30 клиентов остались обманутыми. Мы зашли и в соседние кабинеты, чтобы узнать о судьбе турагенства.

Еще одна пострадавшая — Наталья Знаковская. Не может вернуть почти 700 тысяч рублей. Вместе с сыном-инвалидом и сиделкой хотела провести «незабываемое время» на Мальдивах. Цена поездки опять сыграла ключевую роль. Далее договор, оплата частями, и снова срыв отпуска за несколько дней до вылета. Потом менеджер Екатерина переложила вину на руководство и вообще перестала выходить на связь.

«Мы не собираемся останавливаться. Для нас это очень большие деньги. И вообще, человек, который нарушил закон, должен нести ответственность. В местах не столь отдаленных», — отметила пострадавшая.

Теперь, пострадавшие от рук недобросовестных турагентов будут доверять только хорошо зарекомендовавшим себя компаниям.

«Можно проверить по ИНН, является ли ваше агентство официальным на рынке. Также можно проверить — есть ли договор у вашего турагенства с туроператором. Турагент во избежания волнения туриста должен прислать уведомительное письмо от туроператора или скриншот из личного кабинета, где должен быть отображен номер заявки», — объяснила директор турагентства Евгения Коткас.

Что касается турагента Екатерины — то она, по нашим данным, фигурант нескольких уголовных дел. Кроме того известно, что девушка обязана выплатить по судебным решениям более десяти миллионов рублей в пользу шести граждан — приставы уже начали исполнительное производство. Но пострадавших гораздо больше — около 30. Возможно, для них деньги будут взыскивать с директора турфирмы, который, как выяснилось, числится руководителем еще одной организации.