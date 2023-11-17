Финские КПП на границе с Россией будут закрыты минимум до середины февраля

Фото, видео: Петр Ковалев / ТАСС; 5-tv.ru

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Причиной власти называют «рост числа мигрантов из третьих стран».

По решению Хельсинки закрылись сразу четыре погранпункта на границе России и Финляндии. Не пускают ни пешком, ни на машине. Автобусные перевозчики тоже один за другим вынуждены отменять рейсы. Как только стало известно о планах финской стороны, образовалась очередь из десятков машин: те, кто приезжал, например, в Петербург, повидаться с родственниками, спешили домой.

КПП будут закрыты как минимум до средины февраля — в качестве причины называется якобы рост числа мигрантов из третьих стран.

Вслед за Финляндией ввести подобные ограничения собралась Эстония. Возможно, что виной всему стали восемь сомалийцев, которые попытались пробраться туда через Россию. Они говорят, что увидели по телевизору как живут их собратья в Европе, и решили проследовать тем же путем. Правда, о шенгенских визах услышали только от пограничников, а теперь и вовсе рискуют надолго попасть в черные списки.