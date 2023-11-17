Одна из главных: собирается ли Авербух сделать из Медведевой «корову на льду»?

Авербух рассказал, что Медведева не сыграет корову в его новогоднем ледовом шоу

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

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Фигуристка не удостоилась главной роли в представлении. Она вообще появится в программе?

Продюсер Илья Авербух рассказал, сыграет ли фигуристка Евгения Медведева главную роль в шоу «Коровы на льду». Спортсмен огорчил фанатов своей коллеги по цеху, но заявил изданию Газета.ру, что она все равно появится в программе.

«Не совсем так. Евгения, безусловно, будет в этой сказке, она исполнит одну из главных ролей, как и Алексей Ягудин, как Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, и еще ряд ребят. А насчет главной роли давайте подержим интригу», — сказал продюсер.

Также Авербух отметил, что идею этого новогоднего шоу ему подсказал генеральный директор одного из федеральных каналов Константин Эрнст. Он организовал встречу детского писателя Антона Соя с продюсером. Благодаря этому Авербух и познакомился с рассказом «Корова на льду».

Ранее 5-tv.ru писал, что Медведева рассказала, что к ней «подкатывал» известный комик.