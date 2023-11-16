На сессии рекламного форума обсудили популярность российских брендов

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Россияне не только стабильно покупают понравившиеся товары, но и ищут что-то новое.

На тематической сессии Национального рекламного форума (НФР) в Москве 16 ноября обсудили популярность российских брендов. Участники выступлений сессии «Культурные коды в коммуникации и изменения в восприятии россиян» представили свои доклады на эту тему.

Как отметила модератор сессии, директор департамента по стратегическому планированию ГК «Родная речь» Наталия Иванова, после изменений, произошедших за последние два года, отечественные бренды полным ходом завоевывают внимание в «этой новой реальности».

«Про это явление „сделано в России“ мы и поговорим. Как люди воспринимают все российское, какие эмоции у них все это вызывает, в каких категориях это проявляется и отличается от региона к региону. То, как относятся к отечественному производству на западе, может кардинально отличаться от отношения на Дальнем Востоке», — открыла сессию Иванова.

О том, как изменилось восприятие брендов россиянами, рассказала руководитель департамента бизнес-аналитики, маркетинга и коммуникаций НСК Лариса Щипанова. Она отметила, что потребительский рынок обновляется и специалистам было интересно посмотреть, в каких товарных категориях потребители находят новое для себя.

«На первом месте находятся продукты питания — 71%, говорят о том, что люди постоянно что-то пробуют. Очень много местных, локальных брендов, есть из чего повыбирать, и результаты исследования подтверждают это», — подчеркнула она во время своего выступления на форуме.

В этот же день, как сообщал 5-tv.ru, на форуме состоялась стратегическая сессия «Роли и задачи контента и креатива в настоящее время». Ее участники поговорили о ролях и задачах контента и креатива на международном и российском рынках. В первой части мероприятия также выступили эксперты из Казахстана, Армении, Аргентины, Сербии, Белоруссии и Индии.