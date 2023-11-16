«Еще узнаете»: почему Леонтьев вернулся в Москву

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Артист полностью посвящает себя своей столичной квартире. Что он в ней делает?

Талантливый человек талантлив во всем. Эти слова хорошо подходят народному артисту России Валерию Леонтьеву. Несколько месяцев назад он вернулся в Москву и его поглотил творческий процесс — он обустраивает свое жилище. Об этом узнало издание «МК».

Оказалось, что дизайн помещений — одно из любимых хобби артиста. Он всегда работает над пространством, в котором живет.

Певец уже поменял колористку в интерьере квартиры и стиль в оформлении стен. Теперь же его жилище отдает таинственностью. На это указывает игра теней и света, тяжелые драпировки и подсвеченные маски, которые артист коллекционировал долгие годы.

Также Леонтьев, по информации издания, признавался своим друзьям, что пока не планирует возвращаться на сцену. Ему нравится находится в квартире, над которой он работал самостоятельно. А вот спать в аэропортах из-за задержек рейсов и опаздывать на поезда ему не хочется.

«Быть хозяином собственного времени — это прекрасно! А как я им распоряжусь, еще узнаете», — заявил Леонтьев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ясновидящая рассказала о судьбе Валерия Леонтьева.