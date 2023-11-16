Был кандидатом в мастера спорта и встречался с Никки Рид: громкие события с Прилучным

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Читайте нас в: Дзен Новости

Актер славится своим сложным характером.

Главный «мажор» страны — смуглый, сероглазый, брутальный и харизматичный, с белоснежной улыбкой и загадочной татуировкой на шее сразу завоевал любовь зрительниц.

Актер — обладатель сложного характера, также он неоднократно был замечен в громких скандалах, но, несмотря на это, обаятельный хулиган завоевал целую армию поклонниц, которые интересуются не только его творчеством, но и личной жизнью. В жизни Павла было несколько интересных фактов, которые нельзя оставить без внимания.

Факт № 1

Актер родился в казахстанском городе Чимкенте, но его детство и юность прошли в небольшом городке под Новосибирском Бердске. Родители Павла боялись, чтобы тот не попал в плохую компанию. Поэтому мама хореограф и отец боксер заставляли сына заниматься балетом и боксом.

Факт № 2

В 2006 году у Прилучного был страстный роман с восходящей американской звездой Никки Рид, которая сыграла роль Розали в картине «Сумерки». Павел настолько сильно влюбился в девушку, что хотел всегда быть с ней, поэтому решился бросить престижный вуз, устроился на несколько работ, желая подзаработать денег.

Чувства между молодыми людьми были взаимными. Ники была очарована молодым и перспективным парнем и в знак своей любви сделала татуировку на запястье — «Прилучный» русскими буквами. После сама предложила ему пожениться в Лас-Вегасе.

Однако до свадьбы дело не дошло, их роман закончился так же стремительно, как и начался. Инициатором разрыва выступила девушка, перестав писать и звонить своему некогда любимому мужчине. После актер одумался и поступил в Российскую академию театрального искусства (ГИТИС).

Факт № 3

Актерскую карьеру Павел начал под фамилией Дэль-Прилучный (Дэль — фамилия отца, а Прилучная — матери).

Факт № 4

Павел Прилучный. Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

На теле актера семь татуировок. Самая заметная и вызывающая множество вопросов тату, располагается на шее и представляет собой штрих-код с надписью «DOC». Павел сделал ее во время съемок в картине «На игре». Глубокого смысла она не имеет, но отражает героя-геймера, у которого был никнейм «DOC». После Прилучный пожалеет о своем спонтанном решении набить эту тату.

У Павла с Агатой также были парные татуировки, располагающиеся на безымянном пальце руки, ранее они символизировали крепость их отношений. Но так как пара официально рассталась в 2020 году, эти наколки утратили смысл. Агата перебила татуировку, а на пальце Павла она все еще присутствует.

Также у актера есть татуировка на бедре, в скрытом от глаз месте. Она представляет собой фразу на латыни teneri nutu suo, которая переводится как «сохранять спокойствие». Наколки есть и на ребрах, они связаны с рождением детей.

Факт № 5

Ради карьеры в кино, Прилучный мог сделать себе пластику ушей. Ели пересмотреть его старые и свежие снимки, несложно заметить, что актер в юности был хоть и симпатичным, но лопоухим молодым человеком.

Теперь его уши плотно прижаты к голове. Но сам актер предпочитает не комментировать свои изменения во внешности, отрицая любое хирургическое вмешательство.

Факт № 6

После того, как Павел окончил новосибирское театральное училище, он начал служить в театре «Глобус». Но вскоре понял, что способен на большее, поэтому переехал в Москву за новыми перспективами.

Так как ни родственников, ни знакомых в столице у него не было, парень обратился за помощью в агентство недвижимости. Ему предложили квартиру, за которую он внес залог 15 тысяч рублей. Однако актер был обманут мошенниками, в результате чего ему пришлось ночевать на вокзале. На следующий день Павел явился в офис и устроил там погром, но, к сожалению, деньги вернуть так и не удалось.

Павел Прилучный. Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Факт № 7

Известно, что актер занимается благотворительностью, но предпочитает не придавать это огласке. На такой поступок его подвигла бывшая возлюбленная Мирослава Карпович. В своем блоге артист обращается к подписчикам с просьбой о сборе денег для лечения больных детей.

Павел старается избегать излишнего хвастовства по этому поводу, стремится показать хороший пример для своих детей. Известно, что в это доброе дело он вовлекает своего сына, посещая вместе с ним Подмосковный приют для детей из малообеспеченных семей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, зачем Наталья Штурм продает свое нижнее белье.