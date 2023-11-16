ФАС проводит антикартельные проверки 12 производителей яиц и курятины

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

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Проверки прошли Ленинградской, Нижегородской, Омской областях и других регионах.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ приступила к антикартельным проверкам на российских предприятиях, производящих яйца и курятину. Об этом ведомство сообщило на своем официальном сайте.

«Они проходят в связи с повышением цен в оптовом сегменте социально значимых рынков», — написано в публикации.

Проверки также были инициированы с целью оценки действий предприятий на предмет заключения антиконкурентных соглашений. Такое антимонопольное нарушение предусматривает уголовную ответственность. Выводы о наличии нарушений или их отсутствии в ФАС будут обнародованы после завершения проверочных мероприятий.

Уточняется, что сотрудники службы проверяют 12 производителей в Тюменской, Ленинградской, Нижегородской, Белгородской, Новгородской, Омской, Тамбовской и Ростовской областях, а также в Ставропольском крае и Татарстане. В ФАС отметили, что в одном из субъектов работе ведомства пытались воспрепятствовать.

В случае обнаружения признаков нарушений, предприятиям грозит возбуждение антимонопольных дел и последующие денежные взыскания.

Ранее 5-tv.ru писал, почему на основной ингредиент в России — куриное яйцо — взлетели цены.