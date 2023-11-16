Художницу Скочиленко приговорили к семи годам тюрьмы за фейки о ВС РФ

Фото: Ковалев Петр / ТАСС

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Фигурантка в одном из магазинов расклеивала вместо ценников стикеры с ложной информацией о ходе спецоперации.

Художница Александра Скочиленко приговорена к лишению свободы сроком на семь лет за распространение фейков о Вооруженных силах РФ. Соответствующее решение было вынесено Василеостровским районным судом Петербурга.

«Скочиленко признана виновной по п. „д“ ч. 2 ст. 207.3 УК РФ», — пишет в своем Telegram-канале объединенная пресс-служба судов города.

Уточняется, что срок художница будет отбывать в колонии общего режима. За распространение заведомо ложной информации о действиях российской армии ее также лишили возможности осуществлять деятельность, связанную с администрированием сайтов.

Согласно материалам следствия, Скочиленко в одном из петербургских магазинов на ценники приклеивала стикеры, содержащие ложную информацию о ходе специальной военной операции на Украине. Через две недели после произошедшего, 13 апреля, она была арестована.

Ранее 5-tv.ru писал, что участница Pussy Riot Люся Штейн заочно арестована по делу о фейках о ВС РФ.