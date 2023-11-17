«Фюрер-музей»: какие секреты хранит дом Гитлера в Австрии и что с ним сделают

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Даже компромиссное решение властей подвергается резкой критике.

В Австрии в самом разгаре реконструкция дома Гитлера. Внимание к этим работам самое пристальное, ведь именно там родился и провел детство лидер нацистской Германии. Власти страны решили сохранить строение и переоборудовать его под полицейский участок. Что по этому поводу думают горожане, и какие находки обнаружили в самом здании расскажет европейский корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Заходя в этот дом вряд ли скажешь «Добро пожаловать», а теперь уж подавно. Здесь снова вышагивают в униформе. Австрийская полиция готовится к переезду в «Гитлер-хаус».

«Что называется, в гостях у Гитлера», — комментирует корреспондент, показывая обстановку внутри.

Здесь Адольф Гитлер родился и вырос в абсолютное мировое зло. Здание, не тронутое ни войной, ни экскаваторами, после многолетних споров и теперь решено сохранить.

«Так почему нельзя взять и снести?» — спрашивает корреспондент.

«Эта постройка важна с исторической точки зрения, поэтому ее никак нельзя снести», — объясняет Йоханнес Вайдбахер, мэр города Браунау-Ам-Инн.

На месте раскопок — пугающие артефакты бывшего дома Гитлера. Совместно с перестройкой ведутся и археологические изыскания.

«Это хоть не человеческие зубы и кости?» — уточняет корреспондент.

«Нет, это принадлежало животным. Типичные находки, наравне с осколками керамики и старым фарфором, но все это представляет археологический интерес», — объясняет специалист.

После долгих споров и экспроприации здания в пользу австрийского государства — грандиозная реновация в интересах Министерства внутренних дел.

После долгих споров и экспроприации здания в пользу австрийского государства — грандиозная реновация в интересах министерства внутренних дел. Обещают использовать с пользой для общего дела.

«Мы готовим большое пространство для полицейских нужд в будущем, которые будут патрулировать всю местность и инспектировать город. Здесь будет находиться и координационный центр, и командование. Но также мы будем проводить занятия для полицейских в специальном учебном центре, в том числе мы организуем курсы по правам человека», — заявил представитель управления полиции Австрии Гюнтер Хумер.

Возможно, не самое худшее решение, учитывая, как это место полюбили ультраправые и неонацисты, настоящее паломничество, точно это какой-то «фюрер-музей». Некоторых и сегодня ничто не спугнуло…

Но даже такое компромиссное решение с переездом полиции подвергается резкой критике. В газетах времен Третьего рейха отыскали: Гитлер и сам мечтал превратить свое родовое имение в место всевозможных «юридических изысканий». И вроде бы перестройка для повторного использования его дома не затронет главного — камня памяти с надписью «Никогда больше фашизма». Но не следовало бы начать хотя бы с замазывания на входной двери хотя бы этой нацарапанной кем-то свастики?