Фото, видео: Демьянчук Александр / ТАСС; 5-tv.ru

Театр и кино, традиции, современность — программа состоит из девяти тематических блоков.

В Россию приехал де Голль. Внук основателя Пятой Французской республики. Он очень хотел принять участие в международном культурном форуме, и никакая геополитика остановить его была не способна. Все встречи, кстати, проходят в исторических интерьерах Главного Штаба Эрмитажа и Академической капеллы. Корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов тоже там побывал.

Такие разнообразные, совершенно непохожие, но объединенные культуры встретились в эти дни в Эрмитаже — главной мировой сокровищнице искусства. В исторических интерьерах чередуются пространства дискуссионные и выставочные.

Пока в одном в зале говорят о поддержке культуры коренных народов, в другом, например, демонстрируют полотна из домашней коллекции барона фон Штиглица. Эти картины не выставлялись больше 150 лет. Приветствует гостей и один из главных российских театров — Михайловский. Все звезды оперы и балета — на одной сцене. Увидеть их вместе — большая редкость и удача. Зал заполняется, свободных билетов нет.

«Здесь каждый миллиметр в этом городе, он способствует таким высоким идеалам культуры», — отметил в разговоре с прессой народный артист России Евгений Миронов.

Западные гости признают — отмена русской культуры невозможна — мировые сцены без Чехова, без Чайковского, галереи без Шагала и Айвазовского — представить невозможно.

«Каковы бы ни были политические разногласия, культура не может быть отменена или стерта. То же самое с нашей общей историей. Нельзя стереть культуру страны, которая ответственна за половину крупных открытий в математике, физике и химии», — уверен Пьер де Голль, внук основателя Пятой Французской республики генерала Шарля де Голля.

Россия никогда не собиралась и не будет вводить культурные ограничения — наоборот, мы сейчас расширяем сотрудничество в этой сфере со всеми, кто к этому готов. Где, как не в Петербурге, наводить культурные мосты?

«Я из Индии, и иногда мы не понимаем, что происходит в России, в русской культуре. Раннее мы читали о Пушкине, о Толстом. Но последние три десятилетия мы не уверены в том, какие авторы у вас популярны, какие фильмы хороши. Так, на этом форуме я хочу узнать о новых творениях в России, о новой культуре», — поделился директор Института БРИКС Бинод Сингх.

Театр и кино, традиции, современность — программа состоит из девяти тематических блоков. Сможет ли искусственный интеллект заменить сценариста, актера и режиссера? Угроза ли он или помощник?

«Большие корпорации в мире очень сильно влияют даже на законы. Что, если большая корпорация посчитает, что ей гораздо выгоднее нажать на кнопку и получить кино, чем оплачивать 500 профессионалов, которые над этим работали бы», — рассуждает сербский и российский актер Милош Бикович.

Готовых ответов нет. Но международный культурный форум и создан как площадка для обсуждений.

Все три дня, пока будет идти форум, порядка 40 петербургских музеев продлили свои часы работы и тоже примут посетителей бесплатно.