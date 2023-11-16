Отдых без шарма: турфирма из России приостановит часть полетов в Египет
Tez Tour приостановит часть полетов в Египет
Фото, видео: © РИА Новости / Павел Бедняков; 5-tv.ru
Клиенты смогут вернуть деньги за несостоявшиеся поездки или выбрать другое направление для отдыха.
На фоне эскалации конфликта в секторе Газа один из крупнейших туроператоров России — компания Tez Tour — прекращает полеты в Египет на чартерных рейсах Red Wings. Сами клиенты все чаще отменяют поездки из-за неспокойной обстановки в регионе.
Вынужденное решение вступит в силу с 26 ноября. При этом компания оставляет туры в Египет с перелетом регулярными рейсами.
В Tez Tour отметили, что клиенты смогут вернуть деньги за несостоявшиеся поездки или выбрать другое направление для отдыха. Вылеты планировались из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга и Казани.
Ранее 5-tv.ru писал, что нет никаких гарантий, что границы Египта будут под надежной защитой, пока продолжается палестино-израильский конфликт. Политолог Юрий Светов напомнил, что даже современная система охраны Израиля не выдержала — ее прорвали элементарным образом, такая же ситуация вполне вероятна и для Египта.