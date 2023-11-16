Венец безбрачия: какой знак на руках грозит бедами в личной жизни

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И каким образом можно обнаружить эту «черную метку»?

Нередко в поисках ответа на жизненные вопросы люди обращаются к магии. В последнее время популярна и хиромантия, которая, как считается, позволяет заглянуть в будущее.

Так, определенный знак на одном из пальцев может говорить о предстоящих проблемах в личной жизни. Об этом эксклюзивно для 5-tv.ru рассказал хиромант Иван Громов.

На ладонях человека, говорит эксперт, бывает знак, который сулит серьезные беды — он называется «венцом безбрачия». Специалист объяснил, как его искать и как он выглядит.

«Знак венца безбрачия похож на полукольцо. Он под мизинцем, под пальцем Меркурия на правой ладони», — объяснил эксперт.

При этом он подчеркнул, что найденный знак — вовсе не приговор. Нужно смотреть руку целиком и только тогда можно делать окончательные выводы.

Ранее 5-tv.ru писал, как найти на руке редкий символ удачи.