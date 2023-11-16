«Просят максимально ношенные»: зачем Наталья Штурм продает свое нижнее белье

Фото, видео: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova; Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Что известно об этих специфических «коллекционерах», которые охотятся за подобными товарами?

Певица Наталья Штурм занимается не только музыкой, но и бизнесом. Оказалось, что звезда продает в интернете свое использованное нижнее белье по ценам в районе 400 евро за штуку.

Исполнительница рассказала 5-tv.ru, что это — мировой тренд. Например, в Японии, говорит она, есть уличные автоматы с ношенными женскими трусами.

Штурм сравнивает свой бизнес с продажей автографов, CD-дисков или афиш. Но вот использованное белье любимой артистки стоит гораздо дороже.

«Покупатель хочет быть эмоционально ближе. И, видимо, поэтому для них это ценно, что у них под подушкой будет лежать белье любимой певицы, или актрисы, или артистки. Это, как правило, одинокие мужчины, которые так и называются — коллекционеры. Они понимают, что вряд ли им получится увидеться, а вот иметь дома такой подарок — это ценно», — сказала Штурм.

Певица призналась, что она не всегда успевает «снашивать» нижнее белье. И поэтому иногда ей приходится хитрить и отправлять новые вещи.

«Клиент всегда просит настойчиво, чтобы это всегда были максимально изношенные трусики или белье», — заявила певица.

Она отметила, что «коллекционеры» не останавливаются на одной звезде. Лично у Штурм узнавали, кто еще может продать им нижнее белье.

Артистка называла несколько фамилий, но мужчины отказывались, потому что им нужны «настоящие звезды и таланты». А вот блогеры и модели, говорит Штурм, не сильно интересуют «коллекционеров».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Штурм рассказала об обокравшем ее аферисте.