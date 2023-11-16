«Очередная „утка“»: Добровинский ответил на слухи об аресте счетов Укупника

Звездный адвокат Добровинский: у Укупника нет никаких задолженностей или пени

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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СМИ сообщили, что знаменитый музыкант проигнорировал десяток повесток о необходимости оплатить налоги. Реакция ФНС последовала соответствующая.

Звездный адвокат Александр Добровинский заявил, что у заслуженного артиста России Аркадия Укупника нет никаких долгов. В беседе с 5-tv.ru он рассказал, что сейчас выясняется, откуда пошла данная информация.

«Это либо чья-то шутка, либо очередная „утка“. Никаких задолженностей, пеней и ареста счетов Аркадия Укупника нет», — прокомментировал он.

Ранее СМИ запестрели заголовками об аресте счетов Укупника из-за долгов. По данным ресурсов, музыканту неоднократно направлялись повестки о необходимости оплаты налогов, однако на них артист не отреагировал.

Таким образом он якобы задолжал государству 42 тысячи рублей, после чего ФНС решила приостановить операции по счетам Аркадия Семеновича.

Ранее 5-tv.ru писал, что адвокат Павла Деревянко прокомментировал слухи о финансовом скандале с участием актера. Он заявил, что звезда «Домашнего ареста» стал жертвой обмана.