«Игра в одни ворота»: эксперт оценил итоги переговоров Байдена и Си Цзиньпина

Востоковед Котков: Байден и Си Цзиньпин не пришли к согласию в важных вопросах

Фото, видео: Reuters / KEVIN LAMARQUE; ВКонтакте / Кирилл Котков / 580824997; 5-tv.ru

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На руку ли играют России контакты США и Китая?

Главы США и Китая Джо Байден и Си Цзиньпин так и не смогли добиться согласию в вопросах, которые имеют важное значение в двусторонних отношениях. Об этом заявил руководитель центра изучения стран дальнего востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков.

«Официально сообщалось о том, что стороны обсудили сотрудничество в различных областях, договорились по более чем вопросам, это все-таки вопросы второстепенные. Они не пришли к согласию, которые имеют важное значение в двусторонних отношениях», — сказал он.

Решение Байдена не менять статус-кво в Тайваньском проливе означает, что США продолжат оказывать сторонникам военную поддержку, а Тайвань использует ее в качестве мощного рычага давления на Китай.

Что касается заявления Вашингтона о намерении отстаивать свои интересы и союзников, то это означает его решение и дальше вести свою политику окружения КНР, «образовывать военно-политические блоки антикитайской направленности».

Вместе с тем на встрече Си Цзиньпин поднимал экономическую повестку. По всей видимости, США не откажутся от курса на сдерживание технологических возможностей Китая, считает Котков. Товарооборот между Вашингтоном и Пекином в 2023 году сократился на 12,2% по сравнению с прошлым, что значит его наращивание с другими странами. И здесь есть опасность для России, которая может попасть в прямую экономическую зависимость.

«Китай всегда все делает в угоду себе и только себе. Вот это надо понимать. Все, что делает Китай, это игра в одни ворота», — подчеркнул Котков.

Причем ни США, ни Китай не решатся полностью разорвать двусторонние отношения друг с другом. Дело в том, что Америка, ЕС и Юго-Восточная Азия остаются для Пекина ведущими торговыми партнерами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошла встреча Байдена и Си Цзиньпина в Сан-Франциско.