«Раз пять уже»: Шнуров ответил на слухи о переезде из России в Германию
Шнуров назвал слухами сообщения СМИ о переезде в Германию
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Лидер группы «Ленинград» пожаловался, что в последнее время ему часто приписывают адреса, по которым он не проживает.
Рок-музыкант и поэт Сергей Шнуров опроверг слухи об эмиграции из России в Германию. По его словам, покидать страну он не намерен.
Лидер группы «Ленинград» отметил, что в сети стали часто появиться сообщения о смене его места жительства, однако переезд за рубеж в его планы не входит.
«Я никуда не переехал. <…> За последнее время, судя по тому, что вижу в СМИ, я переехал раз пять уже, не меньше», — цитирует артиста агентство ТАСС.
Недавно мать экс-помощницы артиста Анастасии Кулигиной заявила СМИ, что Шнуров приобрел жилье в ФРГ. По ее словам, его семья там «почти живет».
Такой вывод женщина сделала из-за того, что ее дочь «точно была там два раза», а недавно помогала Шнуровым найти сборщиков мебели и перевезти чемоданы и домашних животных в Германию.
Ранее 5-tv.ru писал, что телеведущая Елена Летучая опровергла слухи об эмиграции в США.