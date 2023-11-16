Дело в половой конституции: как часто нужно заниматься сексом

Фото, видео: www.globallookpress.com / Wosunan Photostory; Личный архив Александры Миллер; 5-tv.ru

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Существует ли особое число, к которому следует стремиться всем без исключения?

Мнения касаемо необходимой частоты интима обычно сильно расходятся: кто-то говорит о промежутке в несколько недель, другие считают, что для поддержания здоровья сексом нужно заниматься хотя бы раз в неделю.

Психотерапевт-сексолог Александра Миллер рассказала 5-tv.ru, кто прав в этой ситуации. Эксперт отмечает, что каждый человек обладает индивидуальным либидо, то есть специфическим желанием какой-либо сексуальной активности.

У кого-то оно может быть особо высоким, а другие могут не проявлять сексуальное влечение и вовсе. По мнению Миллер, все зависит от «половой конституции», которая, в первую очередь, должна у партнеров совпадать, чтобы риск связей «на стороне» не повышался и пара состояла в комфортных, гармоничных отношениях.

Именно эта личная «половая конституция» и должна определять частоту секса в жизни человека. Также специалист называет возможные причины сниженного либидо.

По мнению эксперта, человек, который не уделяет себе должного внимания, имеет вредные привычки и не имеет физических нагрузок, может столкнуться с уменьшением сексуального влечения. К тому же нельзя отметать стресс и постоянное напряжение: психологические аспекты тоже влияют на стремление к интиму.

В пример Миллер приводит среднестатистического мужчину с нервной работой и серьезной нагрузкой, а также нерегулярным питанием и вредными привычками вроде курения или употребления алкоголя в попытке расслабить нервную систему. Все эти факторы заставляют организм дать «сбой по всем фронтам», считает специалист.

В молодости подобное отношение к себе еще «простительно» в силу возраста и здоровья. Оно еще не оказывает сильного влияния на либидо, которое к 40 годам при таких обстоятельствах может снижаться.

«Поэтому для того, чтобы либидо все-таки сохранялось долгое время на достаточно высоком уровне, необходимо, конечно же, уделять своему здоровью большое внимание. Потому что вот просто так с потолка оно у нас не упадет», — объясняет Миллер.

«Во главу угла» сохранности сексуального влечения эксперт ставит сон. Именно он может помочь справиться с напряжением.

У человека, который никак не может расслабиться и качественно выспаться, повышается уровень стресса — разрушаются нейронные связи и нервные клетки. Он становится более нервным и теряет концентрацию внимания –либидо, соответственно, дает «сбой».

«В процессе стресса, когда организм изношен, просто, когда мы его изнасиловали отвратительным питанием и недостатком сна, конечно же, мы не захотим никакого секса», — рассказывает специалист.

Однако даже в том случае, когда человек следит за собой, хорошо питается и имеет стабильный крепкий сон, либидо может быть сниженным от природы. Поэтому нельзя назвать точную цифру, сколько раз необходимо заниматься сексом — у каждого она своя и все зависит от «половой конституции», самое главное, чтобы партнеры подходили друг другу в этом плане.

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