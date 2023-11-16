Юрий Кобаладзе уволился из МГИМО по собственному желанию

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

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С 14 ноября он не работает в институте.

Из Московского государственного института международных отношений МИД России уволился заместитель декана факультета международной журналистики, профессор Юрий Кобаладзе. Как уточнили в пресс-службе МГИМО, он ушел по собственному желанию.

«Кобаладзе с 14 ноября не работает в МГИМО. Увольнение по собственному желанию», — приводит ТАСС сообщение.

При этом сам Кобаладзе не стал комментировать сообщение о своем увольнении. Эту должность он занимал с 2014 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что замглавы Минтранса РФ Игорь Чалик может покинуть занимаемый пост в декабре. Причины не называются. Ожидается, что он займет другое место в системе транспортного комплекса России.