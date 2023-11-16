Визитку Жириновского выставили на продажу за десять миллионов рублей

Визитку Жириновского продают в Тюмени за десять миллионов рублей

Фото: www.globallookpress.com / Kirill Pochivalov

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Чем примечательна вещь, которая, как утверждается, принадлежала политику?

Объявление о продаже визитной карточки политика Владимира Жириновского появилось на одном из российских онлайн-сервисов. Об этом сообщает издание URA.RU.

Товар находится в Тюмени, приобрести его можно всего за десять миллионов рублей. Однако в описании уточняется, что торг все же возможен.

Визитку, утверждает продавец, он получил лично из рук Жириновского, когда тот был жив. На заламинированной карточке указаны контакты и регалии ныне покойного политика.

Ранее 5-tv.ru писал, что Жириновский предрекал много событий, свидетелями которых мир является прямо сейчас. В 2019 году политик выступил с заявлением о том, что в ближайшие десятилетия на Ближнем Востоке стоит ждать обострения арабо-израильского конфликта.

Беспрецедентная атака сектора Газа на Израиль произошла 7 октября текущего года. Боевики ХАМАС проникли на приграничные территории страны, атаковали города Израиля и захватили несколько населенных пунктов.