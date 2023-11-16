Неадекватная валюта: когда доллар начнет ослабевать

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; fa.ru Сайт финансового университета; 5-tv.ru

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Сколько будут стоить российская и американская валюты в перспективе?

Российская валюта продолжит укрепляться, пока американская будет ослабевать, однако это может измениться. Об этом 5-tv.ru заявил экономист Алексей Зубец.

«Доллар будет ослабевать, рубль будет укрепляться, потому что цены некоторые растут. Кроме этого, есть инструмент продажи валютной выручки», — сказал он.

Зубец напомнил, что президент России Владимир Путин подписал в октябре указ об обязательной продаже валютной выручки экспортерами. И, пока этот механизм действует, рубль укрепляется.

«Доллар — не вполне адекватная валюта, потому что все-таки сейчас все больше торговли происходит в рублях, юанях и валютах дружественных стран», — добавил эксперт.

К тому же сейчас восстанавливается экспорт как в денежном, так и валовом исчислении. Все это доказывает, что на сегодняшний день нет причин для резкой девальвации.

С другой стороны, уровень инфляции за последние годы говорит о том, что фундаментальный курс российской валюты к американской составляет примерно 100-105 рублей за доллар. И такой ориентир прогнозируется на ближайшие полгода-год.

Однако рубль может ослабеть весной-летом 2024 года после проведения выборов президента, допускает специалист. Так, неизвестно, продлят ли после этого режим продажи валютной выручки, введенный всего на полгода, также неясно, что будет с глобальной экономикой — ожидаемая рецессия, вероятно, сократит спрос на нефтегазовый сектор.

«Если начнется глобальная рецессия, которая вполне вероятна, цены упадут, и, соответственно, это будет один в этап по притоку иностранной валюты в Россию», — заключил экономист.

Накануне на Московской бирже курс доллара упал ниже 90 рублей впервые с 27 июля. Подешевело вместе с ним и евро — на 30 копеек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экономист Максим Чирков предрек доллару печальную судьбу.