«Перевод компаний»: о чем Путин говорил с бизнесменами за закрытыми дверьми

Фото, видео: www.globallookpress.com / The Kremlin Moscow; 5-tv.ru

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Разговор был обстоятельный, отметили в Кремле.

Президент РФ Владимир Путин обсудил с представителями бизнеса актуальные вопросы экономики. В частности, речь пошла про перевод российских компаний из-за рубежа. Об этом во время общения с журналистами сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, что у Путина и бизнесменов состоялся обстоятельный разговор. По его словам, был сформулирован ряд вопросов по линии Российского союза промышленников и предпринимателей, а также с докладами выступили представители крупного бизнеса и представители экономического блока правительства.

«Речь шла о совершенствовании инвестиционной привлекательности российской экономики. По созданию более чем конкурентоспособных условий для перевода сюда компаний», — отметил Песков.

Пресс-секретарь пояснил, что большинство предпринимателей за границей сталкивались с противоправным отношением к себе. В связи с этим сейчас активно идет процесс перевода бизнеса в российскую юрисдикцию, чтобы он предоставлял рабочие места гражданам, строил предприятия и вкладывал заработанные деньги в стране.

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