«Жить невыносимо» — Лолита сделала внезапное признание о серьезном «заболевании»
Лолита заявила, что завидует Лепсу из-за популярности песен артиста в караоке
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Открытие звезда сделала во время одного из походов в караоке.
Певица Лолита Милявская 14 ноября отметила 60-летний юбилей. На праздничном концерте она сделала неожиданное и очень интимное признание о себе, пишет издание utro.ru.
Артистка сразу же уточнила, что имеет ввиду не алкоголизм.
«Я хотела бы рассказать про другое заболевание. Оно тяжелее, чем это», — заинтриговала звезда.
Милявская добавила, что о болезни ей стало известно совершенно случайно.
«Я как-то надралась и пошла петь в караоке, как делают 90% земного шара. А там все поют только песни Григория Лепса. И я за секунду стала трезвой, у меня даже осанка выровнялась, чего с детства не было», — рассказала она.
Так артистке стало понятно, что она «подцепила» недуг, с которым, по ее словам, «даже наутро было жить невыносимо».
«Я зацепила „жабу“. Это зависть — я позавидовала Грише. И потом пошла даже с этим к психиатру», — заключила юбилярша.
Ранее 5-tv.ru писал, что Лолита пригрозила Андрею Разину проблемами при въезде в Россию.