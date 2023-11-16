Кэмерон прибыл в Киев с первым визитом в качестве главы МИД Британии

Фото: Reuters / SUZANNE PLUNKETT

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В новую должность бывший премьер Великобритании вступил всего несколько дней назад.

Экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон прибыл на Украину с первым официальным визитом после вступления в должность министра иностранных дел Соединенного Королевства. Издание «Страна.ua» пишет, что британец уже встретился в Киеве с главой Незалежной Владимиром Зеленским.

«Новый министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон первый свой визит в этом статусе нанес в Киев», — подчеркивает украинское СМИ.

На новую должность главы МИД Великобритании Кэмерон заступил в минувший понедельник, 13 ноября. В своей политике он придерживается консервативных взглядов. Обязанности премьер-министра страны он исполнял в период с 2010 по 2016 год. От полномочий он отказался по собственной инициативе после неудачно проведенного референдума о выходе страны из Евросоюза.

Его политическая карьера оказалась на паузе до 2023 года. В 2017-м он возглавил организацию National Citizen Service Patrons, после стал председателем британского исследовательского центра, изучающего болезнь Альцгеймера, а также занимался электронными платежами и читал курсы студентам.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава МИД Британии Кэмерон вступал в половую связь со свиньей.