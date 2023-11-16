Экс-командующего ВВС и ПВО России Свиридова и его жену нашли мертвыми в их доме

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Dmitry Korotaev

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По предварительным данным, пара умерла неделю назад. Что с ними произошло?

Экс-командующего шестой армией Военно-воздушных сил (ВВС) и противовоздушной обороны (ПВО) России Владимира Свиридова и его супругу нашли мертвыми в их собственном доме. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Пара проживала в частном доме в Ставропольском крае. По предварительным данным, умерли они примерно неделю назад.

На месте был проведен осмотр. Газовая служба не выявила следов неисправностей газопровода. Таким образом версия о их гибели в результате отравления газом не подтвердилась. Причина смерти военнослужащего и его жены все еще устанавливается.

Генерал-лейтенат Свиридов родился 13 октября 1955 года в Минеральных водах. Он был военным летчиком. Руководил шестой армией ВВС и ПВО РФ около пяти лет — с 2005 по 2009 год.

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