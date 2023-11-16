«Не надо отменять» — внук де Голля заявил о любви европейцев к русской культуре
Внук де Голля: культуру не надо отменять или стирать
Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов
Политическая элита стран Евросоюза «слишком молода», находится «под влиянием демократических взглядов» и обладает ограниченным видением России.
Во Франции и в Европе любят русскую культуру, заявил 16 ноября внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль.
Он отметил, что у Парижа и Москвы прочные отношения в области культуры.
«Мы любим ваших музыкантов, театралов, писателей. И, несмотря на разногласия в политике, культуру не надо отменять или стирать, как и общую историю. Культура универсальна, и это то, что по-настоящему сближает людей», — сказал он на полях Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.
До этого, 4 октября, Пьер де Голль заявил, что попытки уничтожить русскую культуру говорят о слабости Запада. По его мнению, политическая элита стран Евросоюза «слишком молода», находится «под влиянием демократических взглядов» и обладает ограниченным видением России.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Петербурге завершается подготовка к Международному культурному форуму.