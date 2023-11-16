Внук де Голля: культуру не надо отменять или стирать

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Политическая элита стран Евросоюза «слишком молода», находится «под влиянием демократических взглядов» и обладает ограниченным видением России.

Во Франции и в Европе любят русскую культуру, заявил 16 ноября внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль.

Он отметил, что у Парижа и Москвы прочные отношения в области культуры.

«Мы любим ваших музыкантов, театралов, писателей. И, несмотря на разногласия в политике, культуру не надо отменять или стирать, как и общую историю. Культура универсальна, и это то, что по-настоящему сближает людей», — сказал он на полях Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.

До этого, 4 октября, Пьер де Голль заявил, что попытки уничтожить русскую культуру говорят о слабости Запада. По его мнению, политическая элита стран Евросоюза «слишком молода», находится «под влиянием демократических взглядов» и обладает ограниченным видением России.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Петербурге завершается подготовка к Международному культурному форуму.