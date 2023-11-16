МВД России объявило в розыск основателя сетей «Тануки» и «Ерш» Александр Орлов

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

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По какой статье его ищут?

Министерство внутренних дел России объявило в федеральный розыск ресторатора и основателя сетей «Тануки» и «Ерш» Александр Орлов. Соответствующие данные приводятся в базе ведомства.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в ней.

При этом не уточняется, по какой именно уголовной статье ищут Орлова.

Ранее 5-tv.ru писал, что главу УМВД Выборгского района Ленобласти задержали по делу о коррупции. По версии следствия, Роман Ильин закрывал глаза на незаконные вырубки, за что получил восемь миллионов рублей.