МВД России объявило в розыск основателя сетей «Тануки» и «Ерш» Александр Орлов
Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев
По какой статье его ищут?
Министерство внутренних дел России объявило в федеральный розыск ресторатора и основателя сетей «Тануки» и «Ерш» Александр Орлов. Соответствующие данные приводятся в базе ведомства.
«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в ней.
При этом не уточняется, по какой именно уголовной статье ищут Орлова.
Ранее 5-tv.ru писал, что главу УМВД Выборгского района Ленобласти задержали по делу о коррупции. По версии следствия, Роман Ильин закрывал глаза на незаконные вырубки, за что получил восемь миллионов рублей.